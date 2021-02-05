寶雅國際（5904）今（5）日公布110年1月合併營收達17.4億元，月增7.0%、年增6.9％。截至1月底為止，全國共有263間寶雅、21間寶家。寶雅、寶家持續展新店，周六寶家更同步於桃園大湳國際店、苗栗國華店開出新店，累計達23家。

寶雅在5日封關日以拉漲逾2％收盤來到580元，投資人對寶雅、寶家持續展店信心十足，同時寶雅國際將加速數位布局，POYA PAY已於110年1月正式上線，包括寶雅、寶家兩大通路品牌可享有行動支付與共享累點優惠，持續優化提升消費者體驗，更有助客單價提升與助攻營收增進。

寶雅的居家生活用品品牌「寶家POYA HOME」將於本周六同時於桃園大湳與苗栗國華開設全台第22及23家POYA HOME寶家，為歡慶開幕準備多款精選特價商品及活動，更因應接下來的新年節慶推出好運福袋，且大湳國際店與苗栗國華店開幕首二日加碼全館特惠活動，單筆滿500元就送50元折價券的活動，每滿100元再送50元，並於每日早上限量送出早安截角禮100。

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