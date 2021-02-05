農曆年後內閣改組消息不斷，外傳農委會主委陳吉仲將接任副閣揆，遺缺將由屏東縣長潘孟安接任，多次回應此問題的潘5日強調，陳吉仲是歷屆最好的主委，更是難得才幹，自己會持續在屏東打拚，「不要再幫我找工作了」。

潘孟安表示，「根本不可能的事」，他認為陳吉仲可說是歷屆最好主委，不僅學養俱佳，更是難得才幹，加上行政院長蘇貞昌帶領「有政府、會做事」的團隊，仍持續堅守防疫崗位，大家都表現很好，應該給予鼓勵。

潘孟安強調，自己則會繼續在屏東跟大家打拚，真的不用急著幫我找工作。

(中時 )