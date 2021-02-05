去年美國與歐盟分歧加深之際，前總統川普一度聲稱要撤出部分駐德美軍，引起德國反彈與北約關注。據美聯社報導指出，不過，美國總統拜登已正式下令，停止川普要從34500駐德美軍中撤出9500位的決定。

報導指出，拜登4日在國務院發表演說中指出，在國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）檢視美軍在全球部署狀況之前，將暫停撤軍一事。奧斯汀也表示，未來將確保美國的軍事部署與美國外交政策及國家安全優先順序一致。

報導指出，去年6月15日，川普以「德國拖欠北約軍費」為由，稱將把駐德美軍人數減至2.5萬人，他也表示部分從德國撤出的美軍可能會被部署至波蘭，且波蘭會承擔駐軍費用。

雖然川普一再指責德國未按照該國國內生產毛額的2%作為國防支出的北約標準，直嗆德國「拖欠款項」，因此決意從德撤出部分美軍；不過由於美國仰賴德國此一在歐洲最重要的友邦以及其境內的軍事基地，包括蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）、美國歐洲司令部（US European Command）及非洲司令部（US Africa Command）的總部，以及美國在境外最大的醫院蘭茲圖區域醫療中心（Landstuhl Regional Medical Center），故川普的命令立刻受到國會以及軍方反彈。

至於駐德美軍之後要如何重新部署，五角大廈表示相關研究正在進行。奧斯丁也曾在上周與德國防長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）對話時也曾暗示，會重新考量先前川普的決定。國防部發言人柯比（John Kirby）表示，兩人有談到撤軍議題，奧斯汀明確說，要先檢視美軍在全球的部署。

(中時新聞網)