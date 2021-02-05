台灣與蓋亞那之「台灣辦公室」事件時間軸。（圖／，素材取自本報系資料照、達志影像；陳友齡製圖）

外交部4日宣布，與蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana）外交部達成共識，決定於該國設立「台灣辦公室」，雙方於1月11日簽署設處協議，且辦公室已在1月15日展開初期運作。沒想到新聞公布後，24小時內破局，蓋亞那在台灣時間5日清晨突稱終止相關協議，總統蔡英文臉書今日上午也緊急將與蓋亞那交朋友這篇「朋友文」刪除，事態發展，讓學者諷刺蔡政府遭蓋亞那「蓋火鍋」。《中時新聞網》特別整理時間軸，帶讀者一覽「驚天逆轉」的24小時。

台灣與蓋亞那之「台灣辦公室」事件時間軸如下（以下時間以台灣獲悉消息的時間為準）：

2月4日 約上午8時

我外交部宣布，與蓋亞那合作共和國外交部達成共識，決定在當地設立「台灣辦公室」，雙方於1月11日簽署設處協議，而辦公室已在1月15日展開初期運作。

2月4日 約上午5時

《路透社》報導，大陸敦促蓋亞那「修正錯誤」。

2月5日 約上午5時

蓋亞那外交部表示，蓋亞那政府與台灣沒有建立任何外交關係，由於所簽署協議溝通有誤，將撤回「台灣辦公室」協議，並繼續遵守「一個中國」政策。

2月5日 約上午5時

我外交部表示，「台灣辦公室」協議不到24小時內因大陸施壓而片面宣布終止設處協定，在經多方努力後仍無法改變，我國政府深表遺憾。

2月5日 約上午9時

蓋亞那外交及國際事務部部長托德（Hugh Todd）表示，大陸提供給蓋亞那的2萬劑陸製疫苗已獲批准，蓋亞那政府向陸方表示由衷感謝。

2月5日 約上午9時

我總統府表示，對於蓋亞那政府的片面決定深感遺憾。而對於大陸再次的外交打壓行為，也表達最強烈的抗議與譴責。

(中時新聞網)