臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

外交部4日聲明中表示，與蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana）外交部達成共識，決定在當地設立「台灣辦公室」，雙方於1月11日簽署設處協議，而辦公室已在1月15日展開初期運作。消息甫出，在中國大陸敦促「修正錯誤」下，蓋亞那一日內突然終止相關協議。對此，網友大酸蔡政府「吃緊弄破碗」，大內宣不成反被甩一鍋巴掌，簡直「可憐哪」。

據《路透社》報導，在中國大陸敦促蓋亞那「修正錯誤」後，蓋亞那今（5日）突然終止與台灣簽署的在蓋亞那設立「台灣辦公室」協議。

台灣目前只有14個邦交國，而巴拉圭是南美僅存的盟國。而北京不斷壓縮台灣外交空間激怒了美國，華府2018年抨擊薩爾瓦多決定與台灣斷交，轉而和北京建交。當時美方說，華府嚴重關切這項改變，並警告中方提供經濟誘因，是為了尋求掌控。

面對蓋亞那一日生變的決定，網友反應熱烈，紛紛留言：「吃緊弄破碗，可憐哪」、「這臉打得啪啪響，既狠又急，好疼喲」、「對岸又幫台灣民眾省了一些血汗錢」、「外交講實力，拳頭大的中共，怎會讓小指頭的台灣輕易突破外交？看看美國只能說還能幹什麼？」「高興不到一天就GG了」、「民進黨又唾面自乾了！昨天喜孜孜公布今天馬上被打臉！」「把對岸當敵人，這是可預見後果！又浪費公帑做白工了！」

(中時新聞網)