大立光元月營收46億元 創近6個月新低 16:192021/02/05 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大立光（3008）今（5）日公布元月營收為46.07億元，創近6個月新低，呈月減6.25％，惟仍維持年增走勢，年成長率為12.34％。展望2月，因農曆春節休假日較多，2月拉貨動能仍會遜於元月。 大立光元月的產品組合以一千萬畫素（10MP）鏡頭佔比最高，達五至六成，二千萬畫素（20MP）以上的鏡頭及其他產品的佔比均為二至三成，八百萬畫素（8MP）鏡頭佔比則不及一成。 勤誠1月營收5.8億元 創同期次高 國巨1月營收 衝破80億大關 (工商 ) #大立光 #萬畫素 #MP #鏡頭 #佔比 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 油價、防疫、宅經濟支撐 台塑四寶1月營收年月雙漲 15:402021/02/05 財經 上銀元月營收 創同期次高 15:402021/02/05 財經 《光電股》富采上市首月營收23.14億元 守穩基本盤 16:312021/02/05 財經 鴻海元月營收5,002.18億元 04:102021/02/05 財經要聞 《熱門族群》台塑四寶1月營收出爐 南亞、台化雙增 16:142021/02/05 財經 群電1月營收36.2億 寫新紀錄 04:102021/02/05 產業．科技 材料-KY元月營收2.3億元 創同期新高 16:392021/02/05 財經 研華元月營收同期新高 接單動能回升 17:402021/02/05 財經 金鼠年封關 大型權值股喊衝 11:202021/02/05 財經 少了農曆年假干擾 宏達電1月營收4.93億元、年增3.13％ 17:012021/02/05 財經 《電子零件》疫情變數漸淡化 立凱電營收回穩 16:312021/02/05 財經 財經熱門新聞 超商二軍蛻變重生 謝金河：若上市 股價將有大變化 - 要聞 對抗陸稀土管制令 日忙找救星 這國竟成新希望 - 財經 急出事了 一堆貨櫃又落海 歐海運巨頭再爆意外 - 財經 彭双浪：面板上半年有三大壓力 - 財經要聞 - 工商時報 大林蒲遷村住商土地一坪換一坪 另有3優惠6配套 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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