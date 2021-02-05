大立光（3008）今（5）日公布元月營收為46.07億元，創近6個月新低，呈月減6.25％，惟仍維持年增走勢，年成長率為12.34％。展望2月，因農曆春節休假日較多，2月拉貨動能仍會遜於元月。

大立光元月的產品組合以一千萬畫素（10MP）鏡頭佔比最高，達五至六成，二千萬畫素（20MP）以上的鏡頭及其他產品的佔比均為二至三成，八百萬畫素（8MP）鏡頭佔比則不及一成。

(工商 )