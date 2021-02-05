那指、標普隔夜創新高；在全球股市信心增加下，周五主要亞洲股市全面揚升；港股盤中一度大漲1%。

周五香港恆生指數全日高走，收漲175.18點或+0.60%，為29288.68點。國企股(H股)跌2.18點或-0.02%，為11561.32點。今日總成交金額為2124億港元。

科技指數則跌1.03%，抑制了港股大盤漲幅。小米跌1.27%；騰訊跌0.34%；阿里巴巴跌1.60%；美團小漲0.10%。

在全球經濟復甦期望下，航空股、消費股、手機遊戲股、博奕股漲勢明顯。

短視頻公司快手上漲160.8%，報300.0港元。快手周五首掛牌，今日成交金額約348億港元。快手盤中一度高漲至345港元，為招股價115港元的三倍；收盤市值約1.2兆港元。

中芯國際大跌10.6%，報24.4港元。美國禁售令產生影響，中芯國際周四晚間公布第四季財報，多項數據表現劣於第三季。第四季毛利率較前一年同期減少5.8個百分點，來到18%，也較第三季減少6.2個百分點。營收為9.81億美元，年增16.9%，但季減9.4%。營業利益為2.28億美元，年減14.4%，季減90.6%。

(時報資訊)