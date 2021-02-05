春節將至，新北市立圖書館為喜愛閱讀的民眾準備超過25萬冊的電子書，春節連假24小時不打烊，只要有手機、平板，就能走到哪看到哪；圖書館也特別延長借閱期限，同時總館加碼出借桌遊，讓大家能在新春假期和家人一同享受好書及桌遊的樂趣。

春節除了電子書閱讀服務過年不打烊，新北市29區圖書分館為民眾準備了各式各樣的「書香年菜」，包括上千部強檔影片、動畫及超過萬冊的熱門小說、旅遊、手作、心靈紓壓、童書等各類暢銷新書，提供市民借閱。

由於疫情尚未平歇，今年過年可能無法像往常那般悠閒自在，圖書館也特別延長讀者的借閱期限，總館同時加碼出借桌遊，讓大家能在新春假期和家人一同享受好書及透過桌遊交流。

新北市圖表示，館總館及29區分館除夕至初三休館，初四開館，開館當天特別推出「借書搶頭香，書福過好年」的迎賓活動，在全市各區圖書分館第一個借書的民眾，將可獲得圖書館專屬的「品．書香」新春閱讀伴手禮。春節期間相關服務資訊可查詢新北市立圖書館網站（http：／／www.library.ntpc.gov.tw／）。

(中時 )