均晟資產管理公司負責人蘇金城，與伯斯地產公司負責人溫聖憲，涉嫌勾結匯豐商銀某分行前房貸部經理楊秉錡，利用人頭戶以不實買賣契約等資料詐貸，同時炒房，台北地檢署指揮調查局搜索約談楊秉錡等人到案複訊後，諭令楊秉錡、溫聖憲、房仲宋定杰各以30萬元交保，蘇金城訊後請回。

據了解，楊秉錡、溫聖憲、房仲宋定杰等3人在檢察官複訊時都承認犯罪，本來以證人身分移送複訊的蘇金城，檢察官比對出他的犯罪事證，當庭轉列被告，訊後將蘇請回。

檢調發現，蘇金城、溫聖憲及宋定杰勾結楊秉錡，於2013、14年間，偽造人頭吳又怡、宋沛璇、林韋政、陳益賢等申貸人的任職公司、薪資收入、報稅單據、房屋買賣契約及貸款用的契約等資料，以人頭名義向匯豐銀行某分行進行全額或超額詐貸，藉此以低成本炒房牟利。到2016年間，蘇金城等人利用4筆不動產向匯豐銀行詐貸金額約達7600萬元，違反《銀行法》特別背信罪。

(中時 )