虎尾科技大學同意拆圍牆提供校地，內縮3至4公尺的空間設置1200個機車位，學生機車不再占用道路及人行道。（周麗蘭攝）

虎尾街道串接工程一、二期工程已竣工，從虎尾鐵橋、同心公園、虎尾四館，行人可安心徒步。（周麗蘭攝）

虎尾鎮有雲林布袋戲館、雲林故事館、合同廳舍、虎尾登記所（現為雲林記憶Cool）等4座活化的歷史建築，縣府進行虎尾街道串接工程，讓探訪祕境的遊客流連忘返，本案也是今年代表雲林縣府參加營建署亮點票選計畫的工程。

虎尾4館相距不遠，吸引外地遊客走訪拍照，但機車、汽車停車位與行人爭道，遊興打折扣，縣長張麗善把虎尾漫步環境列為改善重點。

工務處長汪令堯表示，4館附近漫步空間凌亂原因之一是虎科大學生機車多，經與校方多次協調，同意拆圍牆提供校地，內縮3至4公尺的空間設置1200個機車位，學生機車不再占用道路及人行道，民主路、文化路大改造。

虎尾街道串接工程共4期，縣府與中央共同斥資9000多萬元，一、二期工程已竣工，從虎尾鐵橋、同心公園、到虎尾四館的徒步空間串接起來，施工期間縣長張麗善數次視察。

張麗善表示，有次在虎尾糖廠遇到的都是外縣市遊客，顯然愈來愈多人來雲林找祕境，她把自己當成是旅人走一遍，體驗是否夠便利、安全。

串接計畫的第三期工程是濁幹線及虎科大體育場周邊改善工程；第四期是建國一村、二村的保存活化。本計畫目前參與營建署的「亮點計畫」網路票選，5月31日截止。

(中時 )