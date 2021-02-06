日月潭文武廟12日大年初一起，展出獨樹一格的「平安龜暨原石文創聯展」，各雕刻名家發揮創意，打造可愛又福氣的石龜作品。（黃立杰攝）

烏龜是台灣人福氣的象徵，魚池鄉日月潭文武廟6日舉辦「平安龜暨原石文創聯展」記者會，展出267隻各方藝術家精心創作的石龜藝術，展期從12日至28日。文武廟方表示，2021年攜手33位原石雕刻家創作形色各異的平安龜藝品展覽，總保險金額甚至達1500萬元。

文武廟董事長張德林表示，道教裡烏龜乃四靈之一，烏龜代表長壽，民間信仰中烏龜是廟堂常見的吉祥瑞獸。此次平安龜暨原石聯展，將生動傳神的石龜作品展示於日月潭文武廟堂，是全台首次在地原石文創雕刻家的聯展；過往原石雕刻品與樹石一起展出，大多為花木主題陪襯，這次日月潭文武廟為協助原石雕刻文化傳承，將廟堂打造為展演平台，讓宗教文化與藝術創作能共同結合，打造文化知識的體驗。

日月潭風景管理處副處長廖錫標表示，文武廟名氣高，參拜環境也好，舉辦特殊的平安龜聯展，不僅吸引民眾來這裡觀光，也了解文化內涵，歡迎民眾過年期間來日月潭看展、騎腳踏車散心。

魚池鄉長劉啟帆表示，希望民眾多多宣傳這樣的好展覽。魚池、日月潭好山好水，平安龜雕刻石材得來不易，各雕刻名家更是傾心製作，打造出寶貴的石龜雕像，十分值得民眾來欣賞。

而文武廟今年特聘雕刻石龜的名家，以千年龜甲石打造36套「平安龜」讓民眾有機會帶回家供奉，13日起開放信眾上文武廟官網登記「博龜」，凡搶先擲筊出「聖杯」者，代表「博龜成功」，即可將平安龜恭請回家，祈求家庭平安福氣。

(中時 )