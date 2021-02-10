雙贏彩第110034期今晚開獎，中獎號碼為24、16、02、18、23、17、14、09、05、04、19、10。派彩結果，頭獎摃龜。

貳獎有3注中獎，各得獎金新台幣10萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1100209

2021百萬春節大紅包開跑 大樂透加碼今晚獎號出爐
2020全台十大建商 寶佳總推案1300億元蟬聯冠軍

(中央社)

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