雙贏彩第110034期今晚開獎，中獎號碼為24、16、02、18、23、17、14、09、05、04、19、10。派彩結果，頭獎摃龜。

貳獎有3注中獎，各得獎金新台幣10萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1100209

(中央社)