雙贏彩第110034期頭獎摃龜 08:302021/02/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙贏彩第110034期今晚開獎，中獎號碼為24、16、02、18、23、17、14、09、05、04、19、10。派彩結果，頭獎摃龜。 貳獎有3注中獎，各得獎金新台幣10萬元。 派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1100209 2021百萬春節大紅包開跑 大樂透加碼今晚獎號出爐 2020全台十大建商 寶佳總推案1300億元蟬聯冠軍 (中央社) #中獎 #結果 #10 #頭獎 #得獎金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮礦石稅漲7倍 法院判調降稅額 04:102021/02/10 地方新聞 今彩539第110034期 頭獎1注中獎 08:302021/02/10 財經 新聞早班車》蔡英文向對岸喊話 兩岸和平關鍵鑰匙在大陸 07:132021/02/10 政治 美參院進行川普二度彈劾審訊 投票認定彈劾卸任總統合憲 06:412021/02/10 國際 二萬點提前駕到4／買股只需一杯飲料錢！年輕人搶投資 零股交易可當暖身操練財商 11:172021/02/10 財經 台南》「人間國寶」剪黏藝師王保原逝世 享耆壽93歲 03:182021/02/09 寶島 大樂透連17槓 明頭獎上看5.5億 百萬大紅包開出37組 22:132021/02/09 財經 香港終審法院 判黎智英續押 04:102021/02/10 焦點新聞 大樂透槓龜 頭獎上看5.5億元 23:322021/02/09 財經 大樂透即日起連13天開獎 本期頭獎上看4.8億 13:132021/02/09 財經 友達員工退休金 提前入袋 04:102021/02/10 財經要聞 財經熱門新聞 川普追殺令拜登死不撤 外媒爆中芯國際趕上台積電機會 - 財經 未來桃園房市哪裡最夯 專家直指這區 - 財經 業者哭哭 澳洲龍蝦俗俗賣 災難性失業潮要來了？ - 財經 大咖斷言比特幣10萬美元 謝金河爆2大關鍵助攻 - 財經 六大壽險提早變現 寫最賺元月 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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