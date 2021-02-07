宜蘭縣羅東警察分局一名陳姓警員，近日涉嫌利用春節護鈔專案、辦理詐欺案件時，連續從一名老翁及婦人身上，詐財共計77萬元。案情曝光後，陳員被要求離職，並依貪汙治罪條例函送法辦，在同一間派出所服務的妻子，也在同一天決定跟他離婚。

據自由時報報導，上個月一名老翁到銀行提領40萬元，陳姓員警負責護鈔，以錢放家中不安全為藉口，誆騙可放在派出所代為保管，老翁不疑有他，將40萬元交給陳員保管；然而當老翁要取錢使用時，陳員卻說沒有這筆錢、沒有這回事，老翁又急又氣趕緊報案。

警方調查赫然發現，陳員不僅涉嫌詐取這名老翁40萬元，他也曾利用辦理詐騙案時，以加速辦案、追捕犯人撞壞車輛等理由，向一名婦人索討37萬元。案情曝光後，羅東分局要求陳員離職，同時依貪汙罪嫌將他函送法辦。

據了解，28歲陳員的妻子與他在同個派出所服務，在陳員被要求離職的同一天，妻子也提出離婚要求。

(中時新聞網)