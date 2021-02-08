兆勁(2444)1月合併營收達1.57億元，受惠網通事業主要客戶訂單需求持續暢旺，推升整體出貨持續站穩高檔水準，再加上記憶體事業國際客戶代工訂單挹注，進一步堆疊整體營收動能表現，今年首月營收繳出歷年同期新高水準，並較去年同期成長9.85％。

兆勁表示，受惠旗下網通事業歐洲、美國等地區主要客戶接單、出貨動能強勁，以目前網通事業銷售區域來看，1月歐洲、美國、亞洲、台灣分別為57.61%、5.68%、36.29%、0.42%，其中，歐洲、美國地區銷售更較去年同期分別成長55.64%、26.34%，看好全球居家工作、遠距教學、線上娛樂及線上交流等宅經濟需求持續暢旺，持續創造兆勁旗下網通事業良好業務發展環境，由於近年集團積極強化網通事業研發技術能力，於109年第三季完成增設測試設備並提高自動化生產比例，擴增網通事業整體產能，在中美貿易戰、宅經濟需求帶動下，更是展現旗下網通事業良好競爭優勢。

根據資策會產業情報研究所(MIC)預測，2021年隨著全球5G開始規模商用化，包括預估5G手機滲透率將達近四成、Wi-Fi 6也伴隨5G成為主流聯網技術，以及NR-RedCap發展彌補中階物聯網缺口等，對於網通產業整體技術發展上出現較大幅度的變革。兆勁指出，在全球網通技術趨勢變革下，集團已陸續完善旗下網通事業研發、生產能量，除109年投資測試設備亦規畫進行WiFi 6產品測試，同步完成開發高階工業LTE Router、以及與客戶合作開發新款網通產品等布局，並成功擴大全球接單動能、爭取新客戶、新應用。

不僅如此，兆勁積極拓展記憶體、光速光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)、半導體減薄再生晶圓等多角化業務，一方面，在半導體減薄再生晶圓技術方面，目前已出貨的兩家半導體廠商已將再生晶圓業務列入該公司營運重點，為讓半導體減薄再生晶圓能順利開展與實施，已再進一步規劃與兆勁簽訂半導體減薄再生晶圓設備技術合作合約，另一方面，高速光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)為未來培育的重點事業項目，以開發設計及生產VCSEL晶片為主，主要應用於光通訊及精密感測兩大領域，目前已有在國內晶圓代工場投片試產。

展望2021年第一季，兆勁維持審慎樂觀看法，由於全球疫情致使歐洲各國陸續採取封城措施因應，將有機會推升居家辦公、遠距教學需求持續高漲，隨著全球加速發展5G、物聯網及雲端應用等技術普及化，兆勁不僅網通事業訂單需求保持暢旺，有望推升全年營運有明顯大躍進。

(時報資訊)