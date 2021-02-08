香港恒生指數8日開高340點，報29,629點，早盤最高一度升417點報29,706點；其後升幅收窄，截至10時40分，恒指升253.74點報29,542.42點，單日漲幅0.87％。

國企指數開高132點報11,693點；現報11,646.85點，上漲85.53點，漲幅0.74％。恒生科技指數，跌66點，報9,728點。

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(工商 )

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