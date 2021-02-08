前世界球后小威廉絲直落二輕取對手，順利闖進澳網女單次輪。(美聯社)

在疫情嚴峻下依舊開打的2021年澳網首日就出現爆冷賽事，2016年女單冠軍、賽會23號種子、德國名將可貝爾，首盤遭到完封吞蛋的情況下，0比6、4比6不敵美國選手佩拉，繼2015年後再次止步澳網女單首輪。

可貝爾先前大滿貫戰績出色，2016年澳網擊敗小威拿下生涯第一個大滿貫賽冠軍，緊接著又在2016年美網和2018年溫網奪冠，生涯摘下3個大滿貫冠軍頭銜。2019年開始可貝爾受到傷病所擾，狀態嚴重下滑，連續兩年大滿貫沒能闖進八強。

本屆澳網可貝爾身為大會23號種子，首輪對手是美國年輕選手佩拉，兩人過去不曾交手過，沒想到一上來可貝爾就連續被對手破了3個發球局，難堪的吞下一顆鴨蛋，一發得分率僅有38%，而且還2次雙發失誤。

第二盤可貝爾仍舊無法找到狀態，又連續被破了2個發球局，佩拉很強勢的連拿9局，取得3比0絕對領先優勢，可貝爾好不容易抓住對手稍有鬆懈完成破發，拿下這場賽事第1局，可惜為時已晚，佩拉在經過1小時10分激戰後贏得生涯最漂亮一場勝仗。

前世界球后小威廉絲以兩個6比1輕鬆擊敗德國選手西格蒙德、姐姐大威廉絲7比5、6比2拍退佛利普肯絲。

(中時 )