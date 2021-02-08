美股納指及標普500指數上週續創新高，帶動港股8日走強，早盤一度升逾400點後漲幅收窄，午盤收升192點。

恒指8日早盤開高340點報29,629點，早盤最高曾升417點報29,706點，來到近兩周高；其後升幅收窄，曾僅升133點報29,422點。恒指午盤收升192點，漲幅0.66％，報29,480點。恒指午盤成交1,083.7億港元。

國企指數午盤收升75點，報11,636點。

(工商 )