恒指午盤收升192點 12:522021/02/08 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股納指及標普500指數上週續創新高，帶動港股8日走強，早盤一度升逾400點後漲幅收窄，午盤收升192點。 恒指8日早盤開高340點報29,629點，早盤最高曾升417點報29,706點，來到近兩周高；其後升幅收窄，曾僅升133點報29,422點。恒指午盤收升192點，漲幅0.66％，報29,480點。恒指午盤成交1,083.7億港元。 國企指數午盤收升75點，報11,636點。 恒指開高走高 早盤最多升逾400點 操盤心法－告別波動鼠年 迎向穩健金牛 (工商 ) #午盤 #收升 #早盤 #點報 #恒指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豐興年前盤價 全面維持平盤 11:332021/02/08 財經 13檔牛運當頭 紅包行情點火 04:102021/02/08 證券．權證 《商情》買氣增溫 天然橡膠續漲 09:432021/02/08 財經 新客戶加持 騰輝2021年優於預期 04:102021/02/08 證券．權證 訂單湧 高球代工四雄一路旺到Q2 04:102021/02/08 證券．權證 刪Q啟動 今提交罷免第一階段名冊 04:102021/02/08 政治要聞 《國際產業》晶片缺貨延燒 最大輸家、贏家出列(一) 08:352021/02/08 財經 《商情》需求量增 BDI指數微漲 10:002021/02/08 財經 《韓股》現代闢謠慘跌 KOSPI跟著趴 11:082021/02/08 財經 疫情帶動體溫量測與門禁產品需求 東捷資訊 1月營收月增五成 04:102021/02/08 證券．權證 《國際金融》美就業數據疲弱 美元小跌、金價走高 12:502021/02/08 財經 財經熱門新聞 澳洲真不怕陸制裁？農民警告10年損失超8000億 - 財經 特斯拉邀台供應鏈赴美設廠 - 財經要聞 - 工商時報 600城門再大破？台積電下波殺散戶 地板價恐更慘 - 財經 晶片一路缺估到2023年 - 財經要聞 - 工商時報 先進封裝成半導體下個戰場 這2檔搶得先機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。