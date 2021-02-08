澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）今（8）日證實，北京已經正式逮捕大陸官媒「中國環球電視網」知名華裔澳洲籍主播成蕾，並且指控她涉及洩漏國家機密。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）8日證實，北京已經正式逮捕大陸官媒「中國環球電視網」知名華裔澳洲籍主播成蕾，並且指控她涉及洩漏國家機密。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，澳洲外交部長潘恩今日表示，北京上周正式通知澳洲官方，已經正式逮捕成蕾，並且指控成蕾「非法向海外提供國家機密」。

北京於2020年8月以拘留方式羈押成蕾，代表大陸警方最長可關押、審問成蕾達6個月，同時間不讓她和律師接觸，現在北京正式逮捕成蕾，代表正式的調查將展開，並且準備正式起訴她，不過大陸官方起訴的時間表未定。

潘恩指出，北京指控成蕾的罪名相當廣泛，她預期調查將持續好幾個月。她也指出，過去6個月來澳洲駐陸大使館人員一共探視成蕾6次，最近一次是1月27日，她強調澳洲方面將持續確保成蕾獲得適當、人道對待。不過報導指出，成蕾被關押在沒有新鮮空氣流通或自然光線的牢房，過去幾個月來她多次面臨審問，近期北京更近一步限制她寫信及運動的權利。

報導也指出，北京近期首度證實成蕾被控「非法提供或意圖提供國家機密、情報給外國機構或個人」，大陸官方並未進一步提供細節，不過根據大陸法律，相關罪名的刑罰相當廣泛，罪行嚴重者可能面臨終生監禁。

成蕾是「中國環球電視網」（CGTN）英語頻道「全球財經」（Global Business）節目主播，她於去年8月遭北京拘留，時間點正好是澳洲安全情報組織（Australian Security Intelligence Organisation，ASIO）於當年6月突襲、搜查4名陸媒駐澳記者住家後6周，後續北京也對澳洲駐陸記者施以報復手段。

成蕾是一名單親媽媽，育有一名11歲女兒及一名9歲兒子，大陸爆發新冠肺炎疫情後，成蕾於去年春天將2名孩子暫時送到墨爾本給父母照顧，她原本計畫返回澳洲和家人團聚，不過8月13日大陸警察就突襲她家將她帶走，並且強行扣押電子設備。

在遭拘留6個月後，成蕾在澳洲的家人也首度發聲，她的姪女兼家族發言人露易莎溫（Louisa Wen）表示，當被告知成蕾被拘留時，家人都相當震驚，「我們對這起案件一無所知」，她說孩子們不斷問媽媽何時才會回來。

成蕾出生自中國，9歲時隨父母移民澳洲第3大城布里斯本，她後續進入昆士蘭大學（The University of Queensland）攻讀會計，畢業後進入澳洲金融圈工作，並且在2002年開始報導亞洲新聞，於2012年開始為CGTN工作。

成蕾相當推崇澳洲的教育體制，在給中國學生的宣傳影片中，她強調澳洲教育「不教人遵循秩序」，「反而讓你自由思考。」

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文章來源：China confirms detained Australian Cheng Lei is accused of leaking state secrets, as her family break their silence
文章來源：Australian journalist Cheng Lei formally arrested in China, says Foreign Minister Marise Payne

(中時新聞網)

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