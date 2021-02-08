澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）今（8）日證實，北京已經正式逮捕大陸官媒「中國環球電視網」知名華裔澳洲籍主播成蕾，並且指控她涉及洩漏國家機密。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）8日證實，北京已經正式逮捕大陸官媒「中國環球電視網」知名華裔澳洲籍主播成蕾，並且指控她涉及洩漏國家機密。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，澳洲外交部長潘恩今日表示，北京上周正式通知澳洲官方，已經正式逮捕成蕾，並且指控成蕾「非法向海外提供國家機密」。

北京於2020年8月以拘留方式羈押成蕾，代表大陸警方最長可關押、審問成蕾達6個月，同時間不讓她和律師接觸，現在北京正式逮捕成蕾，代表正式的調查將展開，並且準備正式起訴她，不過大陸官方起訴的時間表未定。

潘恩指出，北京指控成蕾的罪名相當廣泛，她預期調查將持續好幾個月。她也指出，過去6個月來澳洲駐陸大使館人員一共探視成蕾6次，最近一次是1月27日，她強調澳洲方面將持續確保成蕾獲得適當、人道對待。不過報導指出，成蕾被關押在沒有新鮮空氣流通或自然光線的牢房，過去幾個月來她多次面臨審問，近期北京更近一步限制她寫信及運動的權利。

報導也指出，北京近期首度證實成蕾被控「非法提供或意圖提供國家機密、情報給外國機構或個人」，大陸官方並未進一步提供細節，不過根據大陸法律，相關罪名的刑罰相當廣泛，罪行嚴重者可能面臨終生監禁。

成蕾是「中國環球電視網」（CGTN）英語頻道「全球財經」（Global Business）節目主播，她於去年8月遭北京拘留，時間點正好是澳洲安全情報組織（Australian Security Intelligence Organisation，ASIO）於當年6月突襲、搜查4名陸媒駐澳記者住家後6周，後續北京也對澳洲駐陸記者施以報復手段。

成蕾是一名單親媽媽，育有一名11歲女兒及一名9歲兒子，大陸爆發新冠肺炎疫情後，成蕾於去年春天將2名孩子暫時送到墨爾本給父母照顧，她原本計畫返回澳洲和家人團聚，不過8月13日大陸警察就突襲她家將她帶走，並且強行扣押電子設備。

在遭拘留6個月後，成蕾在澳洲的家人也首度發聲，她的姪女兼家族發言人露易莎溫（Louisa Wen）表示，當被告知成蕾被拘留時，家人都相當震驚，「我們對這起案件一無所知」，她說孩子們不斷問媽媽何時才會回來。

成蕾出生自中國，9歲時隨父母移民澳洲第3大城布里斯本，她後續進入昆士蘭大學（The University of Queensland）攻讀會計，畢業後進入澳洲金融圈工作，並且在2002年開始報導亞洲新聞，於2012年開始為CGTN工作。

成蕾相當推崇澳洲的教育體制，在給中國學生的宣傳影片中，她強調澳洲教育「不教人遵循秩序」，「反而讓你自由思考。」

(中時新聞網)