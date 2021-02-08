在南非以防護力不足為由，決定暫停使用阿斯利康（AstraZeneca）的新冠肺炎疫苖後，澳洲周一試圖安撫民心，並向民眾保證該疫苖的有效性。

南非周日宣布，因研究數據顯示阿斯利康研發的疫苗對南非變種病毒的保護力有限，該國決定暫停施打此款疫苖。

南非表示，阿斯利康疫苗對南非變種病毒引發之輕至中度感染的保護率僅達22%，遠低於最少達50%的門檻。

但澳洲衛生部長杭特（Greg Hunt）表示，此款疫苗在達成其主要目標上是有效的，目前並無證據顯示阿斯利康或輝瑞疫苗在預防重症與死亡方面的有效性降低，而這才是疫苖基本的任務所在，即保護人體健康。

澳洲預計將在幾天內批准阿斯利康疫苗投入使用。上個月澳洲已批准使用輝瑞/BioNTech研發的新冠疫苗，然而取得的劑量僅供不到一半人口接種，且採購疫苖的訂單仍然受到拖延。

澳洲計畫在本月晚些時候開始接種輝瑞疫苗，不過堪培拉當局希望透過阿斯利康疫苗完成全面接種計畫。該國已訂購5300萬劑阿斯利康疫苗，其中大部分將由CSL公司在澳洲當地生產。

(時報資訊)