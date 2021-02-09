中廣董事長趙少康說要選2024總統，並喊出要把NCC廢掉，國民黨立委李貴敏說，台灣有許多號稱「獨立」的「獨立機關」，實際上卻是跟著執政黨亦步亦趨，NCC就是最好的例子。「趙少康說得有道理，NCC是該廢了。」

李貴敏說，NCC沒收中天新聞台，拿反對當權者的新聞頻道開刀，寧可犧牲人民「知」的權利，讓52頻道空頻兩個月，也不讓質疑執政的批評發聲。明明可以補正的爭議，NCC卻臨場變更審查標準，硬要高收視率的中天關台，再插手52台熱門頻道的遞補。表面上是一進一出的遞補，事實上卻造成了用政治力篩選言論的效果；讓人質疑是打著專業的招牌，卻作著管制言論的把戲。

李貴敏說，此由52頻道被粗暴地騰空出來後，多家系統業者申請，NCC竟全看不上眼就可以想見。就連全球知名的CNN竟也不符合NCC的標準？台灣民眾在52頻道看不到中天、看不到CNN，就只能接受NCC選擇的業者？NCC球員兼裁判的作法，實在令人難以信服。

李貴敏批評，NCC這個獨立機關除了比行政體系還鴨霸外，大家也別忘了他們先前竟然在「前瞻基礎建設」第三期預算編列了155億元補貼電信業者加速5G基地台的建設。難怪民間輿論會砲轟NCC，指稱該舉形同將全民資源輸送業者，看來這種不知「獨立」為何物的「獨立機關」，還是廢了吧。

(中時 )