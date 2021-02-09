退役上校陳咸嶽3年前參加年金改革陳抗，在立法院大門與警方爆發拉扯，導致左手小指開放性骨折截肢。陳男提起國賠訴訟，向當天負責維安的保六總隊求償300萬元，台北地院認為警方手段違反比例原則，但陳男也有過失，雙方責任各半，今（9日）判保六要賠20萬元，可上訴。

陳男提告主張，他2018年4月25日下午前往立院中山南路大門口參加年金改革陳抗，有民眾要將陳情書送進立院，拿鐵線綁住鐵門想拉開，保六警員為了維安，拿油壓剪要剪斷鐵線，不慎扯斷他左手小指，遂依《國家賠償法》向保六求償勞動力損害、精神慰撫金共300萬元。

保六抗辯，當天警力僅佈署在立院圍牆內院區，陳男受傷地點在立院大門外側，依現場蒐證影片，警員當下並未持油壓剪剪鐵線，且陳抗民眾情緒高漲、動作激烈，陳男可能是自身持有油壓剪，或與其他民眾推擠造成。

判決理由指出，依最高法院過去判決見解，衡酌國賠訴訟特性、當事人間能力、財力不平等、蒐證困難等因素，若人民已主張國家機關違法致其受有損害，並提出損害證明，應由國家機關自證沒有過失，以減輕人民舉證責任。

法官勘驗蒐證畫面，警員雖有持油壓剪，但沒明確拍到警員拉扯導致陳男受傷，陳男的診斷證明記載左手小指因開放性骨折做截肢手術，顯然不是油壓剪直接剪斷的平整傷口，但若只是群眾推擠、拉扯，頂多受擦挫傷、瘀傷或閉鎖性骨折，不致於造成開放性骨折。

陳男證稱，他當時在綁繩子，警員持長剪要剪，他的手指被長柄後端夾住，警員可能以為他要搶剪刀，往後一拉，他的手指就被扯斷。法官認為其證詞與診斷證明記載的傷勢相符，足認受傷原因是保六警員造成。

法官認為，警員使用油壓剪防禦，雖可達成維護公共利益目的，但遇民眾拉扯油壓剪時，應注意勿傷及民眾，採告誡放棄、優勢警力或設備等溫和手段制止，卻疏未注意與陳男拉扯，已逾越比例原則，陳男欲拉開鐵門與警員拉扯，也有過失，雙方責任各半，故酌減金額，判保六應賠償20萬元。

另因陳男是退休上校，領有退休俸，現無職業，自行在家投資理財，沒有因為斷指造成勞動力減損，法官認定此部分請求無理由。

(中時 )