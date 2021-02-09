針對法國宣布派遣海軍2艘軍艦前往南海航行，其中包括一艘核動力潛艇，大陸外交部回應稱，南海的航行與飛越自由不存在任何問題，但反對任何國家以航行自由為名，危害中方主權和安全，破壞地區和平安寧。

法國國防部長帕利（Florence Parly）今天透過推特宣布有兩艘海軍船艦近期在南海巡弋，其中一艘是核動力攻擊潛艦。外界認為，問題一直是中美博弈的焦點，而法國近期以自由航行為由向南海派出軍艦，可能會引起中國的反彈。

Cette patrouille hors normes vient d'achever un passage en mer de Chine méridionale. Une preuve éclatante de la capacité de notre Marine nationale à se déployer loin et longtemps en lien avec nos partenaires stratégiques australiens, américains ou japonais. pic.twitter.com/7MuU2G51N7 — Florence Parly (@florence_parly) February 8, 2021

大陸外交部9日在例行記者會上，有外媒提問：法國最近向南海水域派遣了一艘潛艇和一艘戰艦，法國國防部長強調這樣的一個行動是跟澳大利亞、美國和日本一起考慮的，請問中方是否掌握法國戰艦在南海的情況？對法國的這一舉動有什麼評論？

大陸外交部發言人汪文斌回應稱，南海的航行與飛越自由不存在任何問題，中國一貫尊重各國依據國際法在南海享有的航行與飛越自由，但反對任何國家以航行自由為名，危害中方主權和安全，破壞地區和平安寧。

據悉，這次到南海進行航行自由的法國2艘軍艦是埃默羅德號（Emeraude）核潛艇和塞納號（Seine）支援艦，他們在上個月亦曾到南海巡弋。法國防長帕利在9日於推特上發布消息時，還提供了兩艘軍艦在南海的照片。

《法國24小時》電視台（France24）稱，帕利還說，「這支不同尋常的巡邏隊，剛剛完成在南海航行的任務。明顯證明了我們的法國海軍有能力被派遣到遙遠的地方，並長時間與我們的澳大利亞、美國和日本戰略合作夥伴一起合作。」

(中時新聞網)