疫情取消拜廟 總統與「廢物女友」 防疫過年 。民進黨提供

明天就是除夕，今年農曆春節因應防疫，蔡英文總統並未安排廟宇的行程；總統今在官方LINE帳號發布「2021團結防疫好過年」集點卡活動資訊；並在小年夜在社群平台發布與「廢物女友」聯名的2021年春節賀圖，以圖文呈現與廢物女友、廢物女友的奶奶阿霞一同慶祝新年的畫面。

這是蔡英文總統繼2020年聖誕節與圖文作家「ㄇㄚˊ幾」、跨年與「小學課本的逆襲」合作推出賀圖後，於農曆新年再度聯名圖文作家。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，但社群上與粉絲沒有距離，希望用線上集點卡「收集口罩點數」的方式，向大家拜年。

范綱皓說，雖然蔡總統在春節期間沒有前往各地參香與民眾面對面拜年，但在社群上彼此是零距離。蔡總統在LINE發起「2021團結防疫好過年」集點卡活動，民眾只要加入蔡英文的官方LINE帳號，於除夕(2／11)至大年初五(2／16)期間，每日於LINE下方選單點選「集點卡」按鍵，即可獲得一枚象徵「團結防疫」的口罩點數，成功簽到拜年。每日簽到集一點，活動期間集滿六點即算成功。

范綱皓也透露，民眾只要全程參與活動，集點成功者即可於初六(2／17)開工日於LINE上獲得驚喜。

范綱皓說，本次蔡總統與「廢物女友」聯名，分為四張系列圖，由「廢物女友」社群平台發布完整故事、蔡總統社群則發布最後一張溫馨結局。插畫內容為廢物女友與奶奶阿霞討論新年星座運勢，帶出蔡英文總統登場，蔡總統並於圖中與奶奶阿霞一同寫春聯，並祝福大家新年快樂。

她說，除此之外，「廢物女友」熱衷股票投資的奶奶阿霞，也在最後一張圖逗趣問蔡總統「2330可以賣了嗎？」，總統並回應「這個我不能表示意見啦！」。網友見此紛紛表示「護國神山（台積電）賣不得吧」、「阿嬤有幾張2330？」，於社群引發熱烈討論。

(中時 )