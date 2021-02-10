台北市長柯文哲日前爆料有人向他兜售新冠肺炎疫苗，10日接受中天網路政論節目「大新聞大爆掛」專訪時，被問到台灣何時有疫苗可施打，柯文哲直言，因「國際現實」，美國會先打完，才會給台灣打，但是國人可能會不高興。主持人追問，疫苗是否會變成執政壓力；柯語帶嘲諷說，「不用擔心，民進黨轉移焦點能力強」。

今天是小年夜，柯文哲接受中天網路政論節目「大新聞大爆掛」專訪，談到疫苗到底何時才能施打，柯說，台灣很難獨立生產疫苗，因病人樣本數不夠，無法做臨床實驗，現階段其他國家會先打，剩下才會給我們打，但都是半年後的事。柯文哲分析，代工是台灣的強項，另一個方法是取得疫苗授權，在台灣生產疫苗，這比較可行。

柯文哲說，目前台灣狀況穩定，沒有疫苗稱半年也可以，但國人會不高興，沒辦法這是「國際現實」；柯指出，目前施打的情況來看，美國有3億人口，才施打8％，還有歐盟的狀況也一樣，就是「日頭赤焰焰、隨人顧性命」，美國一定是自己打完，才會給台灣打。

主持人追問無法施打疫苗是否會成為執政黨的政治壓力，柯文哲語帶嘲諷說，「不用擔心，民進黨轉移焦點的能力很強，我不要變成民進黨轉移焦點的目標就好。」

另外，被問到陳時中在疫苗上說詞反覆，引起民眾不滿，柯文哲表示，疫情中心有時候很多話不方便講，但老實講，這就是國際現實；至於外界建議指揮官陳時中應換人，由蘇貞昌或賴清德上陣會比較好，柯文哲說，「我是相信後面那排專家，實力沒問題，陳時中撐著撐著還是可以用。」

主持人也問到如何詮釋政治家的角色，柯文哲說，過去當醫生都是看數據來講話，但政治家要看人民想法，台北跨年晚會我相當有把握，新常態很難預測2個月以後的疫情，當醫生時，常會在最後5分鐘做決策，但老百姓還是不習慣。

(中時 )