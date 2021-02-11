由於美國原油庫存減少，凸顯全球石油供應下滑，紐約原油期貨連續第8天漲升，與布倫特原油（Brent）價格皆創下去年1月以來的高點。

紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價上漲32美分，來到每桶58.68美元。

倫敦北海布倫特原油4月交割價上漲38美分，來到每桶61.47美元。（譯者：楊昭彥）1100211

(中央社)