美原油庫存下降 油價走揚 08:282021/02/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於美國原油庫存減少，凸顯全球石油供應下滑，紐約原油期貨連續第8天漲升，與布倫特原油（Brent）價格皆創下去年1月以來的高點。 紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價上漲32美分，來到每桶58.68美元。 倫敦北海布倫特原油4月交割價上漲38美分，來到每桶61.47美元。（譯者：楊昭彥）1100211 美參院開審川普 最快下周判決 美1月CPI增長 多家企業財報報喜 美股開盤3大指數上揚 (中央社) #原油 #上漲 #交割 #紐約 #美分 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全美疫情病故最多州 加州即將超車紐約 13:032021/02/10 國際 恢復伊朗核協議 美擬採取小步驟 04:102021/02/10 國際大事 李侑菲青龍獎大紅禮服火辣高衩 上下全開洩發光神腿 14:152021/02/10 名人 青筋胸女模被性騷 攝影師拍到一半露下體：崩潰陰影至少3個月 10:272021/02/10 娛樂 盤中零股交易上路100天 小資族存股應培養兩大能力 12:252021/02/10 財經 批綠罵陸鴨霸 吳斯懷：美國除說場面話能幫什麼忙？ 14:032021/02/10 政治 拜登團隊 籲設美中衝突降溫機制 04:102021/02/10 產業財經 新年怎麼玩？全台美景報你知 11:242021/02/10 旅遊 大雪山奇景 雲海美如畫 04:102021/02/10 地方新聞 遭美聯邦通信委員會列入國安威脅 華為上訴美法院 12:322021/02/10 兩岸 MSCI最新季度調整 台股權重兩降一持平 12:242021/02/10 財經 財經熱門新聞 給華為5G開完綠燈後 德國卻轉身砸錢做一件事 - 財經 從國巨慘賠經驗 領悟出主力3個致勝心法！ - 財經 澳痛失最大金主？ 陸轉向歐17國進口商品 5年計畫曝光 - 財經 全球車廠求救台積 韓車用晶片也缺爆 揭三星不救內幕 - 要聞 業者哭哭 澳洲龍蝦俗俗賣 災難性失業潮要來了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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