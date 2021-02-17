由於強烈北極冷氣團帶來罕見酷寒與暴雪，美國主要石油產地德克薩斯、新墨西哥、奧克拉荷馬等州煉油廠紛紛關閉，日產量減少超過200萬桶。3月交割WTI原油期貨、4月交割布蘭特(Brent)原油期貨周二(16日)收盤雙雙漲破每桶60美元，是去年1月來僅見。

德州的石油業者將供應減少幅度預估，由周一(15日)日減150萬桶提高到10萬桶，加上其他受影響的中部州，全美的每日減產量超過200萬桶。此外，另一大產油國俄羅斯也因嚴寒，2月產油量並未如預期增長，還無法達到因為OPEC+(以俄羅斯為首10個非石油輸出國組織結成)協議增產而給的配額。

3月交割天然氣期貨也大漲7.5%，達每百萬BTU(英熱)3.129美元。不過事實上沒有任何天然氣商因為現貨賺到錢，因為大部分天然氣井被凍結，幾乎沒有進入輸送管道，而僅存的都被優先用於取暖，也不能以期貨價格售出。此外，3月交割汽油、熱燃油期貨分別大漲4.8%與2.4%。

包含德州在內中部各州，除了油井關閉之外，隨之停擺的還有電力系統，電價因此在周一飆漲超過100倍，但也不是有錢就有電，仍有數百萬戶停電。公用電力業者西南電力公司也以下令各分公司限電以備能源耗盡。

財經網站Sevens Report Research共同編輯瑞切(Tyler Richey)說：「全美許多地區因天氣驅動能源和電力需求上升。部分地區供電量會出問題是因為許多儲電設施都結凍導致無法輸出。」

(中時新聞網)