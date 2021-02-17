美系外資針對群聯(8299)出具最新研究報告指出，看好群聯在控制IC、NAND模組獲利雙升，故將其目標價自380元調高至460元，重申「加碼」評等，群聯今股價開紅盤亦強勢走揚，大漲逾3%，股價最高站上400元大高，最高達406元。

美系外資表示，今年第一季的NAND晶圓平均單價持平，相較先前預期季減少10~15%，NAND價格今年1月底開始有明顯的改善，也預計第二季NAND晶圓價格會持穩，有利於群聯獲利提升。

美系外資進一步指出，群聯將是控制IC價格提升最主要受惠廠商，控制IC今年第二季還是賣方市場，有鑑於SIMO預估今年營收可年增20~30%，顯示NAND控制IC需求強於市場預期，看好PC和智慧家庭以及物聯網需求，將帶動SSD和eMMC+UFS產品成長，將有利於推群聯獲利表現，故重申群聯「加碼」評等，目標價調高至460元。

群聯1月合併營收為40.61億元，月衰退2.73%、年成長22%，以歷史經驗來說，第一季向來為傳統淡季，但今年卻是呈現淡季不淡，包括PC市場、工控市場、與伺服器市場，需求均較去年同期強勁，再加上儲存的平均容量也持續上升，均有助於第一季的整體營收。

(時報資訊)