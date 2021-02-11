新年即將來臨，上班族領到年終獎金、未成年孩子收到紅包，現金入袋之後呢？根據「2021新春理財調查」結果顯示，僅有39℅的民眾會設定投資目標，另有36℅是完全沒想到要理財，還有25℅的人還在思考要不要理財。

「2021新春理財調查」是由中國信託商業銀行，自2020年12月29日至今年1月11日止，針對財富管理客戶所做的網路問卷調查，有效樣本884份，其中會設定投資目標的民眾近4成，已開始規劃退休、醫療保險等，而他們會採行的方式，多是先從「設立理財目標」開始，盤點自身資金缺口，運用定期定額方式，建立投資紀律，逐步完成把小錢變大錢的目標。

調查還發現，有66℅的民眾所選擇的理財工具，偏好股票、基金與新臺幣存款，但使用新臺幣存款者的占比，則有逐年下降趨勢。由於受到疫情的影響，民眾學習使用「數位工具或線上操作」的比例大增。

就有民眾提到他學習投資基金時，利用「智動GO」智能投資平臺所提供的資產增值、目標投資及退休規劃三種功能，運用AI演算技術，協助監控市場與達成進度，還會自動調整投資組合，提供最新規劃建議，同時具有分帳管理功能，協助民眾達到專款專用的效果。

永豐金證券策略分析師陳泓睿指出，股市在資金浪潮推動下已強勢上漲進入高檔，現階段投資人考慮進場前，建議仍要遵守三大風險觀念，包括「控管資金部位，以不影響生活的閒錢來投資」，「不要盲目投資沒有研究過的標的」，以及「不要孤注一擲」。可將拿到的紅包及年終獎金，以定期分批存股的方式進場，較能有效平均投資成本，降低股市高檔拉回的風險。

中信銀行則表示，現在有許多父母會使用「未成年線上開戶」功能，為年滿7歲、未滿20歲的子女，線上申辦數位存款帳戶與網路銀行，便可使用轉帳、買基金等金融服務，帶著孩子學習理財觀念。金融界裡有許多中高階主管在孩子幼年時期就為他們開戶，定期定額地長達20年投資基金，其報酬率表現也是相當可觀。

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(中時新聞網)