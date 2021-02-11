中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案937)，為本國籍20多歲男子，上月底自法國入境，原訂年初一出關過年，但檢疫期間出現咳嗽、流鼻涕等症狀接受採檢，今日確診新冠肺炎。根據指揮中心出院標準，男子還要自發病日算起10天才能出院。

指揮中心發言人莊人祥表示，案937於去年9月至法國就學，今年1月29日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，原預計大年初一就可出關。然而，男子檢疫期間，2月9日出現咳嗽、流鼻水、噁心及嘔吐症狀，由衛生單位安排就醫採檢，今日確診新冠肺炎。

莊人祥表示，男子2月9日之核酸檢測Ct值為28，2月10日再驗之Ct值為39，且其血清抗體呈現IgM陰性、IgG陽性，顯示其已在國外感染發病至少1個月以上。由於男子發病前2天至住院隔離前為居家檢疫期，且就醫及採檢時接觸之相關人員均有適當防護，無須匡列接觸者。

根據指揮中心現行出院標準，出院的標準為發病10天以上、症狀緩解3天，且Ct值要達34以上。雖然男子目前Ct值39，但仍然未符合出院標準，研判要自發病日起再算10天，才能出院。對於男子無法過年，莊人祥表示，可以採取視訊的方式與家人拜年，今晚吃年夜飯，男子得和醫護人員一起過。

指揮中心統計，截至目前國內累計936名確診案例，分別為820例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、859人解除隔離、68人住院隔離中

(中時 )