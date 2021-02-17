賴姓母親到公園溜小孩，自認兒子遭另名任姓家長欺負，當眾怒罵任男「廢物」，因而挨告公然侮辱。台北地院認為，就算賴女護子心切，仍應就事論事，而不是辱罵，遂依公然侮辱罪判罰金5000元，得易服勞役5天，可上訴。

賴女2020年1月23日晚間帶5歲兒到台北市「舞蝶公園」遊玩，因兒子哭訴被任男拉住衣領、勒住脖子、抓到別處等方式欺負，心生不滿與任男發生爭執，並當眾辱罵任男「廢物」3次，因而挨告公然侮辱，檢方偵查後認定賴女犯行，將她起訴。

賴女否認犯行，辯稱是兒子受到欺負，任男一直不讓她離開，要找她爭執小孩的事情，並阻止她報警，她只有叫任男不要靠近，但沒有罵「廢物」等語；辯護律師說，根據監視器畫面，現場其他民眾及小孩並無明顯受驚嚇舉動，就算認定賴女有辱罵，也是護子心切，無公然侮辱犯意。

任男妻子及另名目擊家長在偵查時證稱，賴女當時與任男爭吵很久，2人在公園內不斷走動，且有聽到賴女說「你們不要靠近這個廢物」等語，罵「廢物」的次數至少3次以上，因聲音很大，坐在休息區都有聽到。

合議庭勘驗監視器畫面，雖然沒有收錄聲音，但賴女與任男的行為與證人敘述大致相符，故採信證人證詞，認定賴女犯行。

合議庭認為，根據本案爭執脈絡，賴女兒子是因被任男指責遊玩時未注意他人安全，才會向賴女哭訴，進而引發賴女不滿，當眾辱罵任男「廢物」，該詞語指人無用、沒有價值，足以貶損名譽，就算賴女動機基於維護兒子，仍應就事論事，針對任男數次辱罵已非單純意見表述，足認構成公然侮辱要件。

(中時 )