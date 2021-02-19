吳姓女子因丈夫酒醉駕駛肇事，她擔心車禍造成的巨大金額賠償會影響家庭生計，一時想不開竟帶著2名幼子服安眠藥輕生，雖然被緊急發現，但大兒子已回天乏術，吳女及小兒子送醫後被救回性命；法庭一審時，依故意對少年犯殺人罪判處吳女4年10個月徒刑，但小兒子在二審時為母親求情，法庭減刑後改判2年10個月，吳女雖上訴，遭最高法院駁回定讞。

吳女於2017年7月6日獲知丈夫因酒駕肇事，她擔心無法支付龐大的賠償費用，帶著2名當時年僅14歲、11歲的兒子共赴黃泉，她讓2個兒子喝下混有安眠藥飲料後昏睡，後來緊急被發現，將3人送醫急救，但仍造成大兒子死亡。

一審認為，2名男童應擁有健全長大權利，絕非父母可以任意支配，吳女身為母親，不能恣意剝奪兒子的生存權、健康權，考量吳女犯案動機及情節，依成年人對少年故意犯殺人罪將吳判刑4年10個月。

二審考量吳的小兒子向合議庭替母親求情，表示他需要媽媽照顧，改判刑2年10月，但因未達准許緩刑門檻，法官也通知社工訪視關心，案經上訴，最高法院駁回定讞。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)