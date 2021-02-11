知名速食餐廳在世界各地都有據點，漢堡、薯條等油炸物是店內人氣商品，不僅學生族喜歡在這裡聚會，也有許多成人經常光顧，消費者年齡層由小到老都有。當你到速食店用餐時，是否也會將一包包薯條倒進餐盤裡慢慢享用？對此，資深員工提出良心建議，呼籲大家最好不要這麼做。

根據馬來西亞《中國報》報導，一名曾在速食店打工的網友奉勸，消費者千萬不要將薯條倒在餐盤上，因為店家在營業期間，只會在餐盤噴上一些消毒劑，並用抹布簡單擦拭，鋪上一張廣告紙，便繼續給下一個消費者使用，通常只有在打烊後才會清洗餐盤，因此並不是非常衛生。

雖然有網友指出，餐盤上鋪上廣告紙就能阻絕細菌接觸，但因上頭印有圖案、文字，可能會殘留一些化學油墨，沾染上食物後又被吃進肚子裡。儘管速食店每天都會維持整潔，但店員還是呼籲，有些事顧客最好不要做，畢竟餐盤的作用本來就不是放食物，也不清楚上一位顧客如何使用。

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(中時新聞網)