明天是大年初一，高速公路局預測國道有17個路段易塞車，仍以國道5號南向塞最久，估計從上午6時至下午4時，約10小時車流量大。

高公局預估，明天國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.4倍，其中南向交通量可達68百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高速公路局預判明天17路段易壅塞，主要在國1南向楊梅-新竹系統（上午8時至下午4時）、彰化系統-埔鹽系統（上午9至下午4時），國3南向土城-關西（上午9時至下午4時）、快官-霧峰（上午10時至下午1時），國5南向南港系統-坪林（上午6時至下午4時），高公局建議南向用路人儘量下午時段出發。

另外，南向國1苗栗-豐原（下午2時至晚間8時）、國1南向下營系統-大灣（下午5時至晚間9時）；國3草屯-名間（上午10時至下午3時）；東向國10仁武至燕巢系統（上午9時至中午12時）。

其他易塞路段還包括：北向國1鼎金系統-岡山、仁德-永康、南屯-后里（上午9時至中午12時）、圓山-大華系統（上午10時至中午12時）；國3竹山-中興（下午3至晚間7時）、大山-香山（下午3時至晚間10時）；國5宜蘭-坪林（下午3至晚間11時）；西向國10仁武至左營（下午3時至傍晚6時）。

明天國道疏導措施包括：上午6時至中午12時國5南港系統交流道之南向入口高乘載管制，凌晨0時至中午12時國5南向石碇、坪林匝道封閉，全天國1南向平鎮系統、埔鹽系統匝道封閉，另實施單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

(中央社)