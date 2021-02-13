高市府交通局在澄清湖及長庚醫院周邊新規畫510格智慧停車格。（洪浩軒攝）

高市府交通局先前在高雄軟體園區設立55格路邊智慧停車柱，除了可以節省人工開單的人力，因為停車單電子化也減少實體塑膠單造成的垃圾問題，目前交通局在澄清湖及長庚醫院周邊新規畫510格智慧停車格，未來將持續擴增，讓高雄成為名符其實的智慧城市。

相對一般停車格必須採用人工開單，智慧停車格則是設置車牌感應器，只要有車輛停入車格，系統就會直接紀錄停車時間及應繳金額，民眾可以直接利用線上付款或到附近設置的繳費機進行付款，不必像以往還需拿著停車單到各大超商繳費。

由於無須派員到停車格開單，除了節省許多人力以外，少了半塑膠材質的實體停車單，無紙化的策略也算是為環保盡一分心力，此外，智慧停車格還附帶遠距離查看車位情況的功能，只要開啟「高雄好停車」APP，就能得知附近剩餘的停車格位，讓民眾可以更輕鬆、快速找到停車位。

據了解，智慧停車格的車牌感應器共分為立柱式、崁入式、高位式，目前高軟、台南已啟用的均使用立柱式感應器，但往往因為柱體空間問題，讓某些地區因為地形限制無法裝設，而未來將在澄清湖、長庚一帶開辦的智慧停車格，除了設有最普遍的立柱式感應器，也會加入崁入式及高位式感應器，依照不同地形施配不同感應器，讓智慧停車格不受限。

(中時 )