7-11「鳳儀門市」空間設計以河川為發想，白、綠主色調象徵川流全景。（7-11提供）

7-11今年迎來6000店里程碑高雄「鳳儀門市」，落腳高雄市鳳山區，距離上次突破5000店已超過7年，「鳳儀門市」為首家結合建築美學、智能科技、節能設備、綠色生活及複合業態的全新永續店型。

門市設置高雄市最新型「第三代自動回收機」，將資源回收融入日常。（7-11提供）

該門市援引當地知名古蹟「鳳儀書院」定名，結合在地風采，形塑1店1故事獨有風貌。門市外觀以羽翼為設計概念，規劃創新環保，並融入智能體驗，展現建築設計美學、實踐永續發展、節能生活體驗，加上響應公益活動等4大特色。

「鳳儀門市」室內30%皆採用綠建材，特別綠化戶外空間，結合種植台灣樟樹植物，門市內設計則以河川為發想。而為發展永續標竿店型，設計也融合綠色環保、永續發展概念，加入節能減碳元素，採用節能標章變頻冷氣、節能風扇、LED照明招牌與燈具，及門口設置節能風除室、防冷氣外泄，預估年省逾1萬度用電，獨棟式建築屋頂設計為雨水回收集中系統，可引流至戶外植栽，傳達與社區環境共生的理念。

7-11 6000店里程碑「鳳儀門市」落腳高雄市鳳山區。（7-11提供）

此外，該門市也導入X-STORE的「自助結帳系統」，除了OPEN POINT會員累點功能，結帳時也可使用多元支付模式，減少門市高峰等候時間；同時設置高雄市最新型「第三代自動回收機」，能主動辨識瓶罐材質與形狀、回收速度快，4支寶特瓶即獲得消費折抵回饋金1元。

該門市也是複合店型，設有K∙Seren美妝、博客來、現打啤酒、菓子屋及多樣化的冷凍生鮮，滿足消費者多元需求。