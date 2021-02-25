民進黨直指中油三接開發案是馬政府核定，國民黨今晚在臉書粉專發文，指全案根本是2018年民進黨政府強渡關山，當時的環保署長詹順貴因此請辭下台，呼籲全民快加入珍愛藻礁公投連署。國民黨青年團也在臉書公布全台大專院校連署點，邀大家關心生態參與連署。

國民黨指出，珍愛藻礁公投第二階段連署，距離通過門檻還有一段不小的差距，需要全民一起響應，為台灣環境永續盡心力！蔡政府面對藻礁爭議，再度拿出推諉卸責的慣用手法，起手式就是直指這個方案是2015年馬政府時期核定。但其實2015年的版本因為爭議過大，後來根本沒有進入環評程序，一直到2017年蔡政府才又原封不動地送入環評。

國民黨說，國民黨立院黨團在2018年間，多次召開委員會質詢環保署和經濟部，不斷要求環評大會揭露審查細節，就是擔心蔡政府強渡關山。結果不出所料，在第三次環評大會上，高達七位環評委員故意缺席、三位委員申請迴避、兩位委員投下無效票，卻依然敵不過蔡政府的官派委員人數優勢，最終在根本沒有經過專業審查的情況下，通過了這個最終方案，當時的環保署副署長詹順貴甚至為此請辭下台！

國民黨說，中油三接開發案縮然縮小到23公頃，但是許多專家學者都指出，對藻礁的危害範圍並沒有縮減，因為藻礁大部分礁體都在海平面下，接收站工程勢必會直接破壞這些藻礁，而人造建物形成的突堤效應，也會直接破壞藻礁的生態鏈。面對環保團體的質疑，蔡政府除了推卸責任給前朝、一直用開發面積23公頃來鬼打牆以外，根本沒有任何實質、理性、有效的回應。

國民黨強調，國民黨長期來非常關心藻礁問題，也在立法院積極配合環團監督蔡政府，一個不敢面對問題的執政黨、不敢面對民意的蔡政府，只有用公投來捍衛自己的權利。環境永續是每一個台灣人都應該努力捍衛的價值，不分彼此，都應該為藻礁生態盡一份力。

國民黨青年團也在臉書粉專公布各大專院校連署點指出，環保團體去年便展開珍愛桃園藻礁的公投連署搶救行動。如今連署行動已邁入第二階段，然而本月28日第二階段送件截止前，距離要達到的28萬份門檻卻仍有不小差距，搶救藻礁的公投連署能否成案已是「告急」狀態。國民黨青年團也邀請大家一同關心台灣的生態以及自然環境，參與連署為台灣留下引以為傲的藻礁生態景觀。

(中時 )