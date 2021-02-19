連接器廠-信音(6126)及艾恩特(3646)分別受惠於NB需求優於預期，以及車用、工控產品出貨優於預期，1月合併營收表現亮眼，其中信音1月合併營收達4.03億元，創下單月歷史新高，艾恩特1月合併營收5994萬元，為103年6月以後單月新高，今天兩家公司股價同步收高，分別創下2012年3月19日及2018年4月25日以後新高。

原本市場預期，去年因新冠肺炎疫情高成長的NB產業今年可能難以為續，不過，全球新冠肺炎疫情難止，線上教學及居家辦公成為常態，NB/Chromebook需求強勁，且消費型電子相關應用產品訂單穩定成長，加上新能源相關應用產品發酵，信音1月合併營收達4.03億元，年成長90.64%，創下單月歷史新高。

除NB需求持續熱絡，隨著電動摩托車及電動自行車布局效益開始顯現，且歐系品牌車廠產品出貨逐步放量，信音今年車用產品營收預估可望年成長20%。

信音2020年營收37.98億元，年成長14.59%，法人預估，信音去年每股盈餘有機會上看2元，創下9年新高。

此外，信音目前持股80%以上的子公司信音(中國)計畫在深圳A股創業板掛牌，外界預期，第1季底有機會正式送件，後續將配合掛牌計畫，進行新股增發，信音對其持股比例雖會下降，但認列淨值有望提升，挹注股東權益。

艾恩特自2013年開始啟動轉型，鎖定「汽車」、「工業」，以及「A、D、M(航太、軍事防衛及醫療)」等高技術門檻產品，訂定兩個五年計畫，經過長達8年的蹲馬步努力，目前艾恩特已成為歐洲BMW、福斯及Volvo、北美GM、福特及中國Land Rover供應商，且產品亦從「車載資訊娛樂系統」的線纜跨入車燈及ADAS應用；在工業部分，艾恩特鎖定智慧路燈與自動化領域，其中智慧路燈受惠於歐美環保新規逐步汰換，公司美系客戶取得不少美國當地基礎建設訂單，而自動化設備客戶-日商Fanuc將伺服馬達連接器改採防水設計，新產品預計今年下半年量產，車用及工業產品成為公司營運成長重要推手。

在車用及工控產品出貨放量下，艾恩特1月合併營收5994萬元，年成長82.44%，創下103年6月以後新高。

車用及工控布局逐步發酵後，艾恩特計畫自今年啟動第二個五年計畫(2021年到2025年)，鎖定「A、D、M(航太、軍事防衛及醫療)」，目前醫療部分已拿下德國光學大廠眼科檢驗儀器機構件訂單，航太部分亦已開始出貨小機構件，未來出貨有機會隨客戶成長逐漸放大。

(時報資訊)