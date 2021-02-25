艾笛森 配息0.33457元 18:102021/02/25 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 LED廠艾笛森（3591）公告，將配息0.33457元，以公司25日收盤價18.95元計算，隱含現金殖利率約1.77％，董事會也決議通過在5月25日舉行股東常會。 台虹去年賺5年新高 擬配息2.5元 心悅獲美CRO公司入股 每股私募77.33元 (工商 ) #艾笛森 #配息 #LED #日收盤價 #元計算 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晶睿 去年擬配息2元 04:102021/02/25 產業．科技 《半導體》宇瞻去年每股賺2.88元 擬配息2.02元 11:082021/02/25 財經 股匯雙漲 新台幣收28.256元 創逾23年半新高 16:332021/02/25 財經 《電子零件》台達電109年創5高 擬配息5.5元 08:182021/02/25 財經 《電子零件》南電去年獲利衝近12年高 擬配息3.4元 17:222021/02/25 財經 撼訊元月獲利 超車2020全年 04:102021/02/25 證券．權證 拉尾盤 中鴻去年每股賺0.37元 04:102021/02/25 證券．權證 聯電配息1.6元 21年來最高 04:102021/02/25 財經要聞 《集中市場》台積回神掌舵 三大法人買超204.74億元 15:402021/02/25 財經 華新麗華3月份不銹鋼品率先喊漲 304系列盤元每公噸大漲5千元 14:372021/02/25 財經 融程電獲利衝次高 大發4元股利 17:502021/02/25 財經 財經熱門新聞 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 拿稀土打爆老美 陸為何還不動手？ 專家曝真正原因 - 財經 華為手機邁入鴻蒙時代 IDC警告：進攻海外 不能沒它 - 財經 《女大》班底陳薇甜嫁「德翔海運少東」婚宴照曝光！ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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