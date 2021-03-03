受到美股三大指數全面收黑，以及中國大陸政府憂心資產泡沫化之說，韓股3日多空交戰平盤上下整理，不過午盤時漲幅加大。KOSPI指數收3,082.99點，上漲39.12點，漲幅1.29%。至於韓元走升，韓公債殖利率則下跌。

盤面中，大型權重股漲跌互見，三星電子與SK海力士分別跌0.48％與1.73％。至於網路業者Naver與藥廠Celltrion則各自大漲5.83％與3.95％。

Daishin證券表示，美公債殖利率趨穩，中國大陸升息疑慮暫除，也給市場打了一劑強心針。

2日，中國大陸銀保監會主席郭樹清表示，目前看來中國大陸房地產泡沫化仍大，同時也警告說，很多人買房不是為了要住，而是為了投資投機，這是很危險的。市場也猜測，中國大陸2021年貸款利率將會升高。不過中國大陸傳出，中國人民銀行（PBOC）或許在這個月會調降一些銀行的存款準備金率（RRR）。

1日美股大漲似乎只有一日行情，2日蘋果與特斯拉領跌，市場目前只有把重心放在卡關參議院的1.9兆美元疫情紓困案上面，看本周有沒有突破性發展。另外，中國大陸2021兩會，全國人大本周也快要開幕。

外資賣超210億韓元，約1873萬美元。同時，散戶也賣了6550億韓元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,120.3韓元，韓元升值0.4％。

至於韓國3年期公債殖利率下跌0.1個基點至1.02％，10年期的則下跌1.8個基點至1.948％。

(時報資訊)