受惠市場需求暢旺，且產品組合優化，拉高平均毛利率，長興（1717）1月自結稅前盈餘5.56億元，年增1,373.11％，創歷年單月新高紀錄，每股稅前盈餘0.45元。受惠中國經濟復甦，合成樹脂與特用材料需求穩定成長；電子材料則在全球PCB需求推升之下，產業趨勢展望正向。

長興表示，下游需求持續暢旺，產品價格反應原物料調漲，1月營收年增75.88％，營益率12.75％，較上月增加了.01個百分點，為單月歷史最高；單月業績、獲利均打破傳統淡季表現，且去年同期基期較低，營運績效大幅成長。

三大事業單位對營收與獲利成長均有貢獻，其中，合成樹脂售價反應原物料調漲，毛利率獲得改善；電子材料的真空壓膜機出貨增加、乾膜光阻出貨量維持在高檔；特用材料則是高附加價值產品出貨比重拉高。

面對今年原物料逐步上漲的市場預期，長興表示，公司控制成本、費用及原料價差，隨時關注市場變化做彈性調整，同時持續優化產品組合、推廣新產品及市場，維持營運績效。

(工商 )