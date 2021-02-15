蔡英文總統今年推出公益桌曆，募集200多萬元，蔡英文日前邀請參與的網紅們聚餐，感謝她在社群上的好朋友們加入響應，幫助更多毛小孩「在新的一年一開始，我們就一起完成了一件好事！」

蔡英文今天在臉書貼出日前在官邸聚餐的影片，蔡英文在影片裡為網紅們一一介紹她的愛貓蔡想想丶蔡阿才，以及領養的3隻導盲犬。

蔡英文表示，新的一年，「讓我們的公益桌曆陪你度過這一年，歡迎網路好朋友來我家！」趁著年前，她邀請了參與「2021小英公益桌曆」計畫的網路好朋友們聚會，並感謝大家的對公益活動的熱心參與。

她謝謝雞排妹鄭家純、魚乾、好味小姐、A RAY、昆蟲擾西吳沁婕、陳彥婷和巨人、希露弟弟啃雞腿、嘖嘖zeczec募資平台​徐震共襄盛舉，和她一起幫助了更多毛小孩。

她也再次謝謝社群上的許多好朋友們加入響應，「在新的一年一開始，我們就一起完成了一件好事！」雖然這次鄭家純跟昆蟲擾西有事無法一起聚餐，但她也歡迎下次再一起相聚！

(中時 )