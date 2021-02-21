大馬鬼才黃明志（左）去年受邀為高雄創作MV，還特地邀請時任高雄市長韓國瑜（右）客串一角。（柯宗緯攝）

高市觀光局去年找來「大馬鬼才」黃明志打造觀光曲《出去走走》，由黃執導的MV榮獲國際大獎「泰利獎」網路最佳MV金獎、電視最佳MV銀獎。近日又拿下美國洛杉磯《ARPA國際影展》獲得《最佳年度MV獎》。黃明志在臉書感謝觀光局團隊外，也不忘感謝前市長韓國瑜的信任，「讓世界看到高雄」。

黃明志自導自唱的《出去走走》，MV呈現港都在地特色，像是愛河、中央公園、旗津、蓮池潭、六合夜市等地點，更深入東九區茂林、美濃、岡山，還找來時任高雄市長韓國瑜客串，MV從去年3月底上線以來，目前點閱率逼近400萬大關，大大提升高雄國際能見度。

黃明志昨在臉書透露，這已經是《出去走走》MV在海外得的第5座獎項。當初做這首歌本來只是為了要幫高雄推廣觀光為目的，沒想到會得到那麼大的迴響。

黃明志說，謝謝來自美國洛杉磯《ARPA國際影展》評審的認可，讓我們得到了《最佳年度MV獎》。這對團隊來說是很重大的肯定！謝謝每一位參與這支mv的台前幕後人員的付出，還有 高雄市政府觀光局團隊和韓前市長的信任，讓世界看到高雄！

事實上，當初黃明志與韓市府合作，引發不少爭議。由於當時罷韓議題正熱，黃明志雖然獲獎，卻也意外被網友出征，質疑黃跟高市府合作，難道沒有政治考量嗎？當時黃的經紀人林郁傑回應「蔡英文找明志的話，我也會接，但是蔡英文就是沒找阿」。

而黃明志除了與高市府合作外，去年也特別為台北市創作一首情歌《你不認識我》，歌曲風格設定為男女合唱，走甜蜜小清新路線，風格，邀請十位網紅女孩助陣。MV到台北的101、河濱公園、24小時書店、陽明山等取景，宣揚台北觀光也不遺餘力。

(中時 )