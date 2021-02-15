鹿港天后宮新春抽各行各業百業籤，以觀光、肥料拔得頭籌，抽到上上籤最吉祥。（吳敏菁攝）

大年初四，鹿港天后宮遵循流傳數百年的傳統，向媽祖祈求抽出各行各業運勢籤；其中鹿港天后宮觀光業運勢籤，連續兩年抽出上上籤，疫情雖然影響出國旅遊，但國旅市況熱度依舊。宅神朱學恒表示，大年初四就讓他苦笑，他的朋友就是因為國際旅遊做不了，不想倒閉才硬做國內旅遊，結果居然連續兩年上上籤。

去年因新冠疫情影響，國人無法出國觀光，使得去年國旅大爆發。彰化鹿港天后宮每年大年初四都會遵循傳統，抽「行業籤」，也就是百業籤，預測今年各行業的運勢。鹿港天后宮今天抽出今年百業運勢籤時，觀光業抽到第8首上上籤，內容為「積德如君幾十年，何須禮拜問神仙，一帆順境誰能及，利有攸往涉大川」。

另外，除了觀光業受疫情影響外，「印刷業」也抽到中上籤，籤詩為「臣報君恩子報親，五倫無愧感神明，一帆順境憑君去，災難消除福祿生。」顯示口罩圖案印製多樣，讓印刷業今年仍看好。

朱學恒今天(15日)在臉書貼文表示，大年初四就讓他苦笑，他說自己從事觀光業的朋友都是因為國際旅遊做不了，不想倒閉才硬做國內旅遊。結果這邊連續兩年上上籤…，觀光業又不是只有國旅啊。

有網友表示，不能出國、台灣地小人稠的，國旅一定好呀！親子跟網美都需要去國旅取景呀！等疫情結束後，國旅就要蕭條囉！感覺老天爺是在盤整，讓沒陸客的台灣旅遊先賺個幾年吧，因為前幾年大家都在衝國外旅遊，太熱絡啦。也有網友認為，「安慰獎的意思。」、「可是鹿港有錢人真的很多！根本不缺這。」、「彰化有錢的人很多。」

大年初四就讓我苦笑，我觀光業的朋友都是因為國際旅遊做不了，不想倒閉才硬做國內旅遊 結果這邊連續兩年上上籤…………觀光業又不是只有國旅啊 【在疫情影響下，民眾因無法出國觀光，使得去年國旅大爆發，而去年天后宮抽百業運勢籤時，觀光業抽到上上籤，去年國旅欣欣向榮，驗證了籤詩的預言，今年觀光業又再度抽到第八首上上籤，內容為「積德如君幾十年，何須禮拜問神仙，一帆順境誰能及，利有攸往涉大川」，今年國旅榮景仍令人期待。】 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年2月14日 星期日

(中時新聞網)