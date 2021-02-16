一山還有一山高，大學考試與國高中不同，難度與方式提升相當多，連翻書本可能都找不到答案，美國一名大學生，在網路分享一場精采的學生與教授「作弊對決」，其中教授為了防作弊，事先做好準備，更是讓所有大學生瞠目結舌。

這名大學生在知名論壇「Reddit」分享自己見證的歷史對決，當天是工程學期末考試，期間不斷有學生出去上廁所，但大家其實都知道這些人是躲到廁所上網查答案，原PO也不以為意，不過這次考題異常難，其中還有一個題目，已經超過考試範圍，幸好配分不算高，最後也算是驚險完成期末考。

考完後，學生們收到教授的信，內容表示自己抓到一群作弊學生，甚至將如何抓到的過程公布，原來美國大學生習慣使用一個叫做「Chegg」的網站，當作課外補充，上面有網友分享題目還有解答，而該教授兩個月前，先用一個假帳號，分享期末考中出現的超出考試範圍題目，再用另一個帳號回答問題，且由於教授使用敘述方式獨特，隨便一查關鍵字，都能查到教授的解答。

更絕的是，教授的答案除了是錯的，更是一般人不會想到的答案，因此考完試後，參加期末的99位學生中，有14人的答案與教授釣魚陷阱一樣，最後這14名學生，因為作弊得到0分，還將名單公開給其他教授，反而當初沒回答該題目的學生，沒有被教授扣分。

(中時新聞網)