2月18日，美國正式宣布重啟伊核談判，表示將加入歐盟與伊朗對話。作為見面禮，美國撤回了要求安理會重對伊朗制裁的請求，也解除了伊朗官員進入紐約參加聯合國活動的禁令。這些都是拜登在競選時就宣布的政策，現在只是一一落實而已，但其中卻有很多細節值得玩味。

一是談判的型制，它是美國加入歐盟與伊朗對話，美國只是客方，不是美國直接與伊朗對話。這個方式讓美伊雙方都比較容易找到進入談判的下台階。尤其伊朗先前設定了談判的先決條件，必須美國先解除制裁才願重啟對話，現若棄先決條件於不顧將很難自圓。何況伊朗再過4個月就要舉行總統大選，宗教領袖哈米尼在這個當口，會給美伊談判多少祝福誰也不知道，所以伊朗和包括美國與歐盟在內的集體進行對話，自然是比較穩妥的方式。

川普2018年退出《伊核協定》後，馬上就對伊朗追加制裁，用經濟壓力逼伊朗重開伊核談判。但伊朗沒有屈服。伊朗表示除非美國取消這些制裁，否則伊朗將禁止國際武檢人員進到伊朗未公布的核子設施做不定期檢查。伊朗給的期限就是美國宣布重啟談判後的3日。美國不希望給人一種她之重啟談判，是回應伊朗要求的感覺，因為果真如此，美國勢必得先解除制裁才行。所以美國表示她的重啟談判，與伊朗給的21日期限無關，美國也沒準備做出任何讓步。一些學者建議，在不解除制裁情況下，美國還是可以帶一些伴手禮，比如幫助伊朗取得IMF的50億美元疫情緊急紓困基金，就有助於打破僵局。

但是在談判議題方面，美國和伊朗目前還是兩條平行線。國務卿布林肯說美伊談判的議題，將擴及伊朗的飛彈、伊朗對恐怖分子與對敘利亞小阿塞德的支持，但伊朗說這些原本都不在談判桌上，不願意談。伊朗表示當初是川普自己先違約退出《伊核協定》，所以美國現在要回來，必須先同意伊朗可以對外賣油，並且讓伊朗的銀行體系在全球可以操作，伊朗才願意重啟談判。兩條各說各話的平行線如何交會，還有待雙方的努力。

更值得看的是以色列、阿聯酋、甚至沙烏地，各是什麼反應？這些都是伊朗的敵國。在大國改變政策，小國沒有話語權的情況下，他們只能沉著應變。這是我們觀察小國外交時很重要的切入點。我們發現各國都很安靜，《紐約時報》說安靜下面有一股被掩蓋的悲觀潛流，但目前表現都是自我克制，並沒有直接批評美國。他們發現面對此一外交變局，只能更有建設性地與美國交往。美國要解決問題，自己必須變成解決方案的一部分，而不是成為新的問題。

所以以色列說他們也不反對美伊談判，但是希望談出比前次更好的結果。沙烏地說希望美國在談判時能信守承諾，照顧到海灣國家的利益。阿聯酋說他們只能信任美國新政府，其他別無選擇。也許他們還會在檯面下進行遊說，希望美國在談判時對伊朗能強硬些，但是「不能對抗美國政策，就融入美國的政策」，似乎還是小國的宿命。

但是美國的中東新政策能產出什麼樣的結果？在面子裡子兼顧的情況下，美伊談判如何「虛實並用」？都是我們繼續觀察的脈絡。

（作者為東吳大學政治系教授）