高齡88歲的張淑英老師（左）退休幾十年，仍專程坐輪椅受邀出席，校長洪榮炎(右)親自在校門口相迎。（校友提供／謝瓊雲彰化傳真）

高齡88歲的張淑英老師（中）退休幾十年，仍專程坐輪椅受邀出席，昔日學生們熱情送上花束表達感恩謝意。（校友提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市民生國小畢業40年的6年12班同窗會，近30名同班同學歡聚一堂，重溫兒時同窗時光。（校友提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市民生國小畢業40年的6年12班同窗會，近30名同班同學歡聚一堂，重溫兒時同窗時光。（校友提供／謝瓊雲彰化傳真）

超溫馨！彰化市民生國小27日有場別開生面的同窗會，近30名畢業40年的同班同學，回到母校歡聚一堂，連高齡88歲的導師也專程坐輪椅受邀參加，校方也全力協助安排相關場地事宜，熱情歡迎這群校友返校回娘家。

創校105年的民生國小，一直是彰化市老字號的傳統明星學校，歷史悠久且人文薈萃，教學團隊也與時俱進十分多元活潑，出了許多優秀校友和名師。

在校長洪榮炎親自迎接下，這群昔日6年12班的同班同學，與88歲的導師張淑英，在進入校門口就受到熱情歡迎與接待，大夥一同參觀校園各角落、進行校園巡禮，有人嘆息福利社不在了，也有人一看到水泥大象溜滑梯就迫不及待跑上去體驗，大家在逛校園時邊走邊聊，憶起兒時諸多回憶，半百人生彷彿一下子又回到昔日無憂無慮的小學人生，氣氛溫馨。

校長洪榮延表示，民生國小規畫在今年12月中辦理「105年校慶」，同時還將舉辦傑出校友推薦與表揚活動，希望透過畢業傑出校友的表揚，為在校同學們帶來典範學習的表率，對於各屆校友們有意回到母校辦理同學會，學校都非常歡迎。

專程坐著輪椅出席同學會的張淑英老師，昔日是民生國小的名師，退休多年專程出席同學會，對這班優秀學生如今在社會各行各業都有出色表現，感到十分驕傲欣慰。

主辦人之一的葉明昌是大豐製藥明昌，他說班上還有4位留學美國、英國的博士，在國內外大公司位居要職，也有人經營建設公司、汽車零件廠，或擔任警官、自家用料理食堂老闆等等，兒時天真無邪的同窗情誼最是珍貴難得。

(中時 )