張信哲4日出席擔任Hit Fm聯播網3月hito大台柱，他近來發行全新國語大碟《就懂了》，也是他出道以來的第35張專輯，他在2019年赴瑞典與國際音樂人合作，在當地精心拍攝MV等，粗估砸上千萬元，他開心說一切值得。

他表示現在大家聽音樂的習慣是線上收聽，但他還是很看重實體唱片，因為歷年發行的銷量成績都還不錯，這次也以手作概念製作專輯，專輯封面以傳統的印刷技術加上台灣沒有的特殊用紙，專程從海外運送到台灣製作，為的就是要傳遞拿到實體專輯本身的感動，他也幽默的說，專輯製作成本高，請喜歡聽實體專輯、享受真正音樂音質的歌迷朋友們多多支持，「帳單到現在還沒收完。」

疫情期間，張信哲坦言工作也有受影響，大概8個月左右沒工作行程，「一開始覺得慢下來挺好的，放慢生活步調，但時間一拉長，就開始擔心是否會沒完沒了，加上聽到各地的疫情爆發，有一度覺得氣氛滿悲觀的」，他的心情也受到影響，不過負面情緒沒有持續太久，他趁這段時間好好把心思投入在這張新專輯，就想回到以前發片時期，專心在錄音室唱歌、錄音，全心全意的貫注音樂上。

(中時 )