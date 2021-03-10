林彩娟（前排左1）帶著玩具銀行二手玩具深入泰北偏區陪伴當地小朋友。（新北市社會局提供）

林彩娟（中）帶著玩具銀行二手玩具深入泰北偏區陪伴當地小朋友。（新北市社會局提供）

林彩娟（後排右2）帶著玩具銀行二手玩具深入泰北偏區陪伴當地小朋友。（新北市社會局提供）

林彩娟在臨別感言中感謝長官的栽培 ，將帶著8年所學老人福利友善政策返鄉繼續服務。（許哲瑗攝）

來自嘉義縣竹崎鄉的林彩娟，在新北市老人福利科一待就是8年，儘管每天接觸老人福利、銀髮俱樂部等工作，去年底73歲年邁母親在家中跌倒中風，林彩娟卻忙於工作無法返鄉探望，讓她苦嘆「自己的父母卻無法照顧」，林彩娟日前放棄每年近10萬的主管級加給，請調回嘉義區公所服務，社會局長張錦麗今依依不捨致贈感謝狀，鼓勵林彩娟將新北市友善老人政策帶回嘉義參考。

林彩娟原籍嘉義竹崎，曾在嘉義市政府服務，考上地方特考公職社工師，分發新北市政府社會局老人科服務，一待就是8年，從科綜合業務升到股長，是林妏燕科長的得力助手，這回請調嘉義市西區區公所，許多關心的同仁都感訝異，其實她是心繫高齡73歲的老母親。

林彩娟表示，母親與父親在阿里山下守著一片果園，栽種柳丁、橘子和荔枝，因早年操持家務，又要幫忙農事，因此腰椎等部位受損，腦部也曾點狀出血，母親去年9月間在浴室暈眩跌倒，自己卻因手頭工作忙碌，無法第一時間回家照顧，母親治療一段時間後，雖有請看護照顧，但每回假日返家探視要離開時，母親的眼神總流露出依依不捨。

社會局長官為成全她的孝心，勉予同意商調；局長張錦麗表示，林彩娟處事認真細膩，尤其耐煩，面對繁瑣的老人福利機構申請設立和管理等，總是不厭其煩的幫忙解說輔導，也是位很有愛心的社工師，曾當選閃亮社工和績優人員。前幾年還利用休假期間前往泰北當志工，帶了許多新北市玩具銀行的二手玩具到泰國北部偏鄉贈送、陪伴小朋友。

「將『葵花寶典』帶回嘉義參考！」林彩娟說，在老人福利科服務了8年，深知銀色浪潮對台灣社會的衝擊，新北市推動許多友善老人的政策，例如老人共餐、里里銀髮俱樂部、動健康銀色奇肌、敬老眼鏡、晚年人生我做主等，這些具體方案和宏觀作為，有如葵花寶典，將帶回嘉義未來持續服務的重要參考。

(中時 )