台北市立交響樂團（簡稱北市交）團長何康國任期屆滿，台北市文化局日前公布下任新團長人選，將由單簧管演秦家、台師大音樂系教授宋威德在4月初接任，宋威德表示，未來除了延續團隊之前的規劃，同時會持續和首席指揮殷巴爾討論、密切配合。

宋威德表示，殷巴爾是國際上很有聲望的音樂大師，他所規劃的音樂會，會持續進行，「同時，原本安排要到日本交流的行程，受疫情影響，會再思考其他替代方案，維持北市交在古典音樂演奏上的態度很重要。」

宋威德現在是台師大音樂系教授，曾獲法國國立FRESNES音樂院室內樂金牌獎及單簧管金牌獎，他對北市交並不陌生，1989年8月考入樂團擔任演奏團員，工作一年後赴法留學，之後回國，在1997年5月第二次到北市交工作，擔任研究推廣組主任。這次是第三次到北市交工作。

宋威德觀察，這是數位時代，未來將統整並運用各種社交軟體，以及北市交的多媒體影音資料，讓觀眾可以更容易聽見北市交的演奏，此外，還會有更多教育推廣的活動，與觀眾見面。

(中時 )