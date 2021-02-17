【愛傳媒黃珊珊專欄】今年的過年很有年味，以前過年時的台北市是個空城，因為出國的、回鄉的，早早就離開台北，今年剛好相反，全台灣都不出國了，這幾天我自己開車，大白天就塞車，尤其是春節假期天氣好到爆，每一個宮廟滿滿都是上香求平安的人龍，很有過年的氣氛！

2月17日要上班了，這個過年疫情趨緩，各大景點雖然人多，但是大家都把口罩戴好戴滿，台灣人對疫情的適應與耐心，真的令人敬佩！因為每一個戴上口罩的台灣人，保護了自己也保護了他人，我們每一個人都是防疫小尖兵！

這兩天我都在家裡做功課，要先把首長共識營有關台北市的未來規畫都放進腦袋裡面，也要思考並提出未來還想做跟還要做的方向，這是在台北市政府工作最大的成就感，因為只要我們提出的政策有道理，市長都會全力支持，台北就會一直進步，這一點，真的很酷！

很多媒體不斷的在報導選舉，很多關於我的消息，都沒有人採訪過我就可以寫一大段，真的很無奈，我只想說，市政工作繁雜，認真專注都不一定做得好，更何況不認真更不可能做好！

我從政20年，每天都專注認真做自己該做的事，從來沒有刻意放消息增加曝光率，以前如此，現在也是如此！

過完年我就要開始盤整台北市的長照資源與未來布建，還要繼續協調關渡平原與社子島的溝通及未來規劃，商圈與市場的精進計畫、疫苗接種、公共安全聯合稽查工作檢討等等，工作好多、每一件都超重要，但是台北並沒有停下任何腳步，台北一直都在動、一直在往前進！

不知不覺每天進步一點點，等大家發現時，台北已經邁進一大步了！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)